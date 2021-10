Covid Toscana 11 ottobre: 162 nuovi contagi. Il punto sulle vaccinazioni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Firenze, 11 ottobre 2021 - Consueta anticipazione sui social dei dati sulla pandemia da Covid 19 in Toscana da parte del presidente della Regione, Eugenio Giani. I nuovi casi registrati in Toscana ... Leggi su lanazione (Di lunedì 11 ottobre 2021) Firenze, 112021 - Consueta anticipazione sui social dei dati sulla pandemia da19 inda parte del presidente della Regione, Eugenio Giani. Icasi registrati in...

Advertising

SIENANEWS : Covid, il giorno della svolta: scatta il Decreto capienze, stop al distanziamento sociale nei luoghi della cultura.… - fisco24_info : Covid oggi Toscana, 162 contagi: bollettino 11 ottobre: I dati della regione - italiaserait : Covid oggi Toscana, 162 contagi: bollettino 11 ottobre - FI_Toscana : La #violenza non ferma il #COVID. Il #vaccino ed il Green Pass sì! @forza_italia, forza di buongoverno #11ottobre… - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Covid-19, un lunedì con 162 nuovi positivi in Toscana: 4 sono a San Casciano. '9 toscani over 12… -