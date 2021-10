Covid | teatri e cinema al 100% della capienza Speranza | Possiamo permettercelo

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Si allentano ulteriormente le restrizioni. Via libera del MinisteroSalute alla terza dose di vaccino anti-per gli over-60 e per tutti i soggetti fragili, dopo almeno 6 mesi dalla completa immunizzazione

Advertising

TicketOneIT : ??A causa del perdurare delle normative legate al covid, Il “TRIBÙ URBANA LIVE” di Ermal Meta è stato riprogrammato… - news_ravenna : Covid: aumenta la capienza di cinema, teatri, stadi e palasport. VIDEO - Fresatura_Bo : Covid: aumenta la capienza di cinema, teatri, stadi e palasport. VIDEO - Fresatura_Bo : Covid: aumenta la capienza di cinema, teatri, stadi e palasport. VIDEO - BinaryOptionEU : RT 'Covid, da oggi scattano le #riaperture. Dai teatri alle #discoteche: cosa cambia . -

Ultime Notizie dalla rete : Covid teatri

Rai News

ITALIA - Aumentano da oggi le capienze nei luoghi della cultura e riaprono le discoteche., stadi e cinema tornano a riempirsi al 100% con l'entrata in vigore delle nuove misure anti -decise dal Consiglio dei ministri. Ripartono anche le sale da ballo, dove l'asticella è ...... in zona bianca da oggi 11 ottobre tutti gli spettacoli di cinema,, locali da intrattenimento e musica dal vivo si torna alla normalità pre -con il 100% di posti occupabili , sia all'...Si allentano ulteriormente le restrizioni. Via libera del Ministero della Salute alla terza dose di vaccino anti-Covid per gli over-60 e per tutti i soggetti fragili, dopo almeno 6 mesi dalla completa ...ORVIETO – La Gazzetta Ufficiale ha reso pubblico il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, ...