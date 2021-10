Covid, Sydney riapre tutto dopo quattro mesi di lockdown. Ma solo per i vaccinati (Di lunedì 11 ottobre 2021) la città di riapre dopo quasi quattro mesi di . I medici australiani, però, auspicavano riaperture più graduali e invitano alla prudenza. Leggi anche > dopo ben 107 giorni di lockdown, Sydney ha ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021) la città diquasidi . I medici australiani, però, auspicavano riaperture più graduali e invitano alla prudenza. Leggi anche >ben 107 giorni diha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, gli abitanti di Sydney festeggiano la fine di un lockdown durato ben 106 giorni. Dalla mezzanotte di lunedì… - ilpost : A Sydney, in Australia, è finito il lockdown dopo quasi quattro mesi - Adnkronos : #Covid Australia, #Sydney esce dal #lockdown dopo 107 giorni. - qn_giorno : #Covid #Sydney in festa: #lockdown finito dopo 4 mesi e il 70% di popolazione vaccinata - ilnida : RT @ilpost: A Sydney, in Australia, è finito il lockdown dopo quasi quattro mesi -