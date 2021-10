Covid | Sun | ' Mosca ha rubato formula AstraZeneca per realizzare Sputnik'

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Londra, 11 ott. (Adnkronos Salute) - La Russia haladel vaccino Oxford-per poteril suo. Lo scrive il tabloid britannico 'Sun', in un'esclusiva in cui rivela che i servizi di intelligence di Londra hanno informato il governo di avere le prove che una spia diha sottratto dati fondamentali per la realizzazione del vaccino anti-. Il prodotto russo, del resto, fanno notare gli 007 britannici, utilizza una tecnologia simile a quella del vaccino sviluppato dall'Università di Oxford insieme ad. Secondo quanto riferito dal tabloid, il furto dei dati sarebbe stato eseguito di persona da un unico agente russo. Già lo scorso anno l'intelligence britannica si era detta sicura a "più del 95%" ...

A lanciare l'ultimo sospetto al riguardo è il Sun, tabloid britannico sensazionalista del gruppo Murdoch, stando al quale vi sarebbe la mano di qualche presunta spia di Mosca dietro la realizzazione d ...Londra, 11 ott. (Adnkronos Salute) - La Russia ha rubato la formula del vaccino Oxford-AstraZeneca per poter realizzare il suo Sputnik. Lo scrive il tabloid britannico 'Sun', in un'esclusiva in cui ri ...