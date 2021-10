Covid: questore Fontana, 'già al lavoro su Transatlantico agibile, serve verifica dati' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Condividiamo l'auspicio dell'Asp, già da due settimane siamo impegnati per raggiungere gli obiettivi che l'Associazione propone e stiamo lavorano per questo. Speriamo, nel giro di pochi giorni, di poter dare una tempistica su come riorganizzare il nostro dispositivo organizzativo". Lo spiega il questore della Camera Gregorio Fontana dopo la presa di posizione della Stampa parlamentare sull'accesso alle aree della Camera dei deputati e, in particolare, al Transatlantico. "Stiamo tutti lavorando per superare queste difficoltà e, se l'obbligo del green pass e i dati del contagio ci diranno che ci sono le condizioni, abbiamo ben chiaro che l'obiettivo è quello di consentire ai deputati di lavorare al meglio, che significa piena agibilità dell'aula e anche una stampa parlamentare pienamente in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Condividiamo l'auspicio dell'Asp, già da due settimane siamo impegnati per raggiungere gli obiettivi che l'Associazione propone e stiamo lavorano per questo. Speriamo, nel giro di pochi giorni, di poter dare una tempistica su come riorganizzare il nostro dispositivo organizzativo". Lo spiega ildella Camera Gregoriodopo la presa di posizione della Stampa parlamentare sull'accesso alle aree della Camera dei deputati e, in particolare, al. "Stiamo tutti lavorando per superare queste difficoltà e, se l'obbligo del green pass e idel contagio ci diranno che ci sono le condizioni, abbiamo ben chiaro che l'obiettivo è quello di consentire ai deputati di lavorare al meglio, che significa piena agibilità dell'aula e anche una stampa parlamentare pienamente in ...

