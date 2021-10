Covid oggi Puglia, 76 contagi: bollettino 11 ottobre (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono 76 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, domenica 10 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 7.566 tamponi. Sono 54 i contagi in provincia di Foggia. Le persone attualmente positive in Puglia sono 2.402. I pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 134. In terapia intensiva, invece, 21 malati. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono 76 ida coronavirus in, domenica 102021, secondo i datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 7.566 tamponi. Sono 54 iin provincia di Fa. Le persone attualmente positive insono 2.402. I pazientiricoverati in area non critica sono 134. In terapia intensiva, invece, 21 malati. L'articolo proviene da Italia Sera.

