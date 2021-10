Covid oggi Italia, Mantovani: “Vediamo la fine della pandemia” (Di lunedì 11 ottobre 2021) In Italia l’indice Rt è stabile allo 0,83 e l’incidenza dei casi è in diminuzione: 34 ogni 100 mila abitanti. La fine della pandemia è vicina”. Secondo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas e presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca, “si vede chiaramente la luce in fondo al tunnel, ma con la pandemia dovremo convivere ancora a lungo”. “In Africa – spiega in un’intervista al Corriere della Sera – solo 4 persone su 100 hanno ricevuto il ciclo completo della vaccinazione. In Italia siamo all’80%. C’è molta preoccupazione per i Paesi a basso reddito, perché non basta far arrivare le dosi, servono anche le strutture e le competenze per poterle somministrare. Ci sono stati casi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Inl’indice Rt è stabile allo 0,83 e l’incidenza dei casi è in diminuzione: 34 ogni 100 mila abitanti. Laè vicina”. Secondo Alberto, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas e presidenteFondazione Humanitas per la Ricerca, “si vede chiaramente la luce in fondo al tunnel, ma con ladovremo convivere ancora a lungo”. “In Africa – spiega in un’intervista al CorriereSera – solo 4 persone su 100 hanno ricevuto il ciclo completovaccinazione. Insiamo all’80%. C’è molta preoccupazione per i Paesi a basso reddito, perché non basta far arrivare le dosi, servono anche le strutture e le competenze per poterle somministrare. Ci sono stati casi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premier Draghi 'condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane'. Il Governo 'prosegue nel… - redazioneiene : Un anno fa il vaccino italiano ReiThera doveva essere l’arma in più del nostro Paese contro il Covid, oggi non se n… - Adnkronos : #Covid oggi Germania, 7.612 contagi. Stop #tamponi gratis. - romatoday : Vaccini anti Covid, da oggi la prenotazione per terza dose agli over 60: ecco come fare - jack48641 : RT @euronewsit: Test gratuiti, addio. In Germania da oggi si paga. In Francia da venerdì. Il servizio sanitario britannico: 'Non sottavalut… -