Covid oggi Italia, Mantovani: “Vediamo la fine della pandemia” (Di lunedì 11 ottobre 2021) In questa fase dell’emergenza pandemica “Vediamo la luce in fondo al tunnel”, ma “dovremo convivere con la pandemia” da Covid 19. E, “per essere tranquilli”, serve “rendere sicuri i Paesi più poveri”. A dirlo, in un’intervista al ‘Corriere delle sera’, è Alberto Mantovani, immunologo, direttore scientifico dell’Irccs Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Mi) e presidente della Fondazione Humanitas. In Africa, spiega Mantovani, “solo 4 persone su 100 hanno ricevuto il ciclo completo della vaccinazione. In Italia siamo all’80%. C’è molta preoccupazione per i Paesi a basso reddito, perché non basta far arrivare le dosi, servono anche le strutture e le competenze per poterle somministrare. Ci sono stati casi di vaccini rimasti inutilizzati e scaduti. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) In questa fase dell’emergenza pandemica “la luce in fondo al tunnel”, ma “dovremo convivere con la” da19. E, “per essere tranquilli”, serve “rendere sicuri i Paesi più poveri”. A dirlo, in un’intervista al ‘Corriere delle sera’, è Alberto, immunologo, direttore scientifico dell’Irccs Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Mi) e presidenteFondazione Humanitas. In Africa, spiega, “solo 4 persone su 100 hanno ricevuto il ciclo completovaccinazione. Insiamo all’80%. C’è molta preoccupazione per i Paesi a basso reddito, perché non basta far arrivare le dosi, servono anche le strutture e le competenze per poterle somministrare. Ci sono stati casi di vaccini rimasti inutilizzati e scaduti. ...

