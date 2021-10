Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, lunedì 11 ottobre 2021, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri e il punto sui vaccini da Piemonte e Lombardia, Lazio e Toscana, Puglia e Sicilia e dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli, mentre ci si interroga sulla fine della pandemia e sulla convivenza col virus. Ad accendere il dibattito un’intervista al ‘Corriere della sera’ di Alberto Mantovani, immunologo, direttore scientifico dell’Irccs Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Mi). In questa fase dell’emergenza pandemica “vediamo la luce in fondo al tunnel”, ma “dovremo convivere con la pandemia”. E, “per essere tranquilli”, serve “rendere sicuri i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ilcon i dati delin, lunedì 11 ottobre 2021, con dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – su, ricoveri, morti. Ie il punto sui vaccini da Piemonte e Lombardia, Lazio e Toscana, Puglia e Sicilia e dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli, mentre ci si interroga sulla fine della pandemia e sulla convivenza col virus. Ad accendere il dibattito un’intervista al ‘Corriere della sera’ di Alberto Mantovani, immunologo, direttore scientifico dell’Irccs Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Mi). In questa fase dell’emergenza pandemica “vediamo la luce in fondo al tunnel”, ma “dovremo convivere con la pandemia”. E, “per essere tranquilli”, serve “rendere sicuri i ...

