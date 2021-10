Covid, oggi in Sicilia 5 morti e 231 nuovi casi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dai dati del bollettino del Ministero della Salute emerge che i nuovi positivi in Sicilia sono 231 (ieri erano 250) a fronte di 12.558 tamponi processati, dato che porta il tasso di positività a 1,84% ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dai dati del bollettino del Ministero della Salute emerge che ipositivi insono 231 (ieri erano 250) a fronte di 12.558 tamponi processati, dato che porta il tasso di positività a 1,84% ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premier Draghi 'condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane'. Il Governo 'prosegue nel… - sole24ore : ??#Coronavirus oggi. Sospesa vice questore no green pass Schilirò ?? Le notizie sul Covid, dall'Italia e dal mondo,… - martaottaviani : Oggi si compie un ulteriore passo nel ritorno alla normalità e se questo è successo è merito dei #vaccini e del sac… - Lucacec71 : RT @jeperego: In #Germania da oggi i test antigenici e PCR non sono più gratuiti (salvo in caso di sintomi di un possibile contagio #Covid_… - akakarolina : RT @Presa_Diretta: Dei quattro #vaccini contro il #Covid finora autorizzati in Europa, nessuno è fabbricato in Italia a partire dal princip… -