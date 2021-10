Covid oggi: il bollettino in Italia dell'11 ottobre. Dati regione per regione (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ottobre 2021 " Attesa per il bollettino Covid di oggi del Ministero della Salute e della Protezione civile sui contagi , decessi , ricoveri e ingressi in terapia intensiva in Italia, in ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 112021 " Attesa per ildidel Ministeroa Salute ea Protezione civile sui contagi , decessi , ricoveri e ingressi in terapia intensiva in, in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premier Draghi 'condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane'. Il Governo 'prosegue nel… - euronewsit : Test gratuiti, addio. In Germania da oggi si paga. In Francia da venerdì. Il servizio sanitario britannico: 'Non so… - martaottaviani : Oggi si compie un ulteriore passo nel ritorno alla normalità e se questo è successo è merito dei #vaccini e del sac… - mattinodinapoli : Covid in Campania, oggi 129 positivi e un morto: l'indice di contagio risale al 2,32% - occhio_notizie : Il #bollettino sull'emergenza #Covid in #Campania per la giornata di oggi, 11 ottobre -