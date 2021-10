Covid oggi Gb, oltre 40mila contagi e 28 morti: il bollettino (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono 40.224 i contagi da coronavirus in Gran Bretagna, secondo l’ultimo bollettino Covid-19 delle autorità sanitarie britanniche. Sono stati registrati inoltre altri 28 morti. Il dato dei nuovi casi è in sensibile aumento rispetto ai 35.077 registrati lunedì scorso. Sul fronte della campagna vaccinale, domenica sono state somministrate 22.106 prime dosi e 19.451 seconde dosi. Per quanto riguarda invece la sola Inghilterra, oltre un terzo della popolazione over 80 ha ricevuto la terza dose di vaccino. Si tratta di 923mila persone (34%), su un totale di 2,7 milioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono 40.224 ida coronavirus in Gran Bretagna, secondo l’ultimo-19 delle autorità sanitarie britanniche. Sono stati registrati inaltri 28. Il dato dei nuovi casi è in sensibile aumento rispetto ai 35.077 registrati lunedì scorso. Sul fronte della campagna vaccinale, domenica sono state somministrate 22.106 prime dosi e 19.451 seconde dosi. Per quanto riguarda invece la sola Inghilterra,un terzo della popolazione over 80 ha ricevuto la terza dose di vaccino. Si tratta di 923mila persone (34%), su un totale di 2,7 milioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premier Draghi 'condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane'. Il Governo 'prosegue nel… - martaottaviani : Oggi si compie un ulteriore passo nel ritorno alla normalità e se questo è successo è merito dei #vaccini e del sac… - Adnkronos : #Covid Australia, #Sydney esce dal #lockdown dopo 107 giorni. - _SiGonfiaLaRete : #COVID19 in #Italia: il bollettino di oggi - Morch1964 : Oggi 6 morti causa ' covid' in Emilia Romagna il più giovane aveva 90 anni.....Ma andate a Fan Culo!! -