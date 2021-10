Covid oggi Basilicata, 27 contagi e 1 morto: bollettino 11 ottobre (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono 27 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 11 ottobre. Si registra inoltre un altro morto. E’ di 904 il totale dei tamponi molecolari effettuati. La persona deceduta risiedeva a Venosa. I lucani guariti o negativizzati sono 42. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 24 (-2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.155 (-16). Per la vaccinazione, sono state effettuate 1749 somministrazioni negli ultimi due giorni. Finora 425.417 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,9 per cento del totale della popolazione residente) mentre 384.575 hanno completato il ciclo vaccinale (69,5 per cento), per un totale di 809.992 somministrazioni ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono 27 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 11. Si registra inoltre un altro. E’ di 904 il totale dei tamponi molecolari effettuati. La persona deceduta risiedeva a Venosa. I lucani guariti o negativizzati sono 42. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 24 (-2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti insono in tutto 1.155 (-16). Per la vaccinazione, sono state effettuate 1749 somministrazioni negli ultimi due giorni. Finora 425.417 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,9 per cento del totale della popolazione residente) mentre 384.575 hanno completato il ciclo vaccinale (69,5 per cento), per un totale di 809.992 somministrazioni ...

