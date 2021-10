Covid oggi Australia, Sydney esce dal lockdown dopo 107 giorni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli abitanti di Sydney, in Australia, stanno festeggiando la fine del lockdown, imposto 107 giorni fa per contenere la diffusione del coronavirus e ora sollevato per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. A partire dalla mezzanotte i pub e i negozi che hanno aperto per l’occasione hanno registrato lunghe file di persone accorse. Molti altri si sono recati a casa di parenti e amici per riunirsi dopo quasi quattro mesi di limitazioni. Le regole introdotte dalle autorità locali per limitare la diffusione del Covid-19 avevano infatti vietato le visite alle famiglie e i viaggi oltre i 5 chilometri dalla propria residenza. Oltre a condividere i pasti nei bar e nei ristoranti riaperti, gli abitanti di Sydeny potranno ora recarsi in palestra, biblioteca e piscina. Lunghe le code ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli abitanti di, in, stanno festeggiando la fine del, imposto 107fa per contenere la diffusione del coronavirus e ora sollevato per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. A partire dalla mezzanotte i pub e i negozi che hanno aperto per l’occasione hanno registrato lunghe file di persone accorse. Molti altri si sono recati a casa di parenti e amici per riunirsiquasi quattro mesi di limitazioni. Le regole introdotte dalle autorità locali per limitare la diffusione del-19 avevano infatti vietato le visite alle famiglie e i viaggi oltre i 5 chilometri dalla propria residenza. Oltre a condividere i pasti nei bar e nei ristoranti riaperti, gli abitanti di Sydeny potranno ora recarsi in palestra, biblioteca e piscina. Lunghe le code ...

