Covid, news. Da oggi nuove capienze per luoghi cultura. Cambia quarantena a scuola. LIVE (Di lunedì 11 ottobre 2021) Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza apre alla somministrazione della terza dose di vaccino anche per gli under 60: "Credo che sia una possibilità, lo capiremo nel corso dei mesi dopo aver verificato i dati" ha dichiarato il ministro. Al momento le terze dosi somministrate sono quasi 300mila e sono riservate agli over 80 e over 60, alle persone con gravi fragilità e al personale sanitario

