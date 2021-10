Covid, news. Da oggi nuove capienze per luoghi cultura. Cambia quarantena a scuola. LIVE (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza frena sull'obbligo vaccinale, già necessario per sanitari e operatori Rsa. "Abbiamo un margine per valutare e vedere", dice, e prende tempo anche sulla terza dose agli over-60. "Già somministrate quasi 300mila terze dosi - afferma - e le categorie indicate sono molte. E' possibile che si arrivi agli over 60, ma vedremo". Anche il Green pass per ora rimane com'è, in attesa dell'obbligo che scatterà il 15 ottobre nella pubblica amministrazione Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza frena sull'obbligo vaccinale, già necessario per sanitari e operatori Rsa. "Abbiamo un margine per valutare e vedere", dice, e prende tempo anche sulla terza dose agli over-60. "Già somministrate quasi 300mila terze dosi - afferma - e le categorie indicate sono molte. E' possibile che si arrivi agli over 60, ma vedremo". Anche il Green pass per ora rimane com'è, in attesa dell'obbligo che scatterà il 15 ottobre nella pubblica amministrazione

