Covid | Meloni | ‘su tenuta partite Iva Conte e Gualtieri hanno mentito’

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Fin dall’inizio della pandemia, Fratelli d’Italia ha lanciato l’allarme sulladal mondo delleIVA: dei professionisti, di commercianti, artigiani e ristoratori messi in ginocchio dalla crisi economica provocata dale dalle conseguenti restrizioni e chiusure imposte dal Governo. Da tempo sosteniamo che la priorità sia mettere in sicurezza il nostro sistema produttivo e garantire la continuità delle imprese. Da tempo, ma sempre inascoltati. E, purtroppo, impietosi sono arrivati i dati diffusi dalla CGIA di Mestre: da febbraio 2020 ad agosto 2021,chiuso 302milaIVA spazzate via dalla crisi, dal crollo dei consumi delle famiglie che, nel solo 2020, sono diminuiti di 130 miliardi di euro, facendo segnare quasi un -11% rispetto all’anno ...

