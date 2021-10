Covid, Manageritalia: “Per terziario ripresa completa solo nel 2024” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per i comparti più in difficoltà del terziario la ripresa completa arriverà solo nel 2024. Ma le risorse del Pnrr allocate, direttamente e indirettamente, per il settore non arrivano al 50% del totale, nonostante rappresenti il 75% del Pil. Questi alcuni degli elementi che spiccano all’interno del rapporto trimestrale dell’osservatorio del terziario di Manageritalia realizzato da Oxford Economics. Il rapporto conferma che l’economia italiana cresce vistosamente grazie principalmente al buon esito della campagna vaccinale in corso. Nel secondo trimestre 2021 la crescita ha riguardato tutti e tre i principali macrosettori (manifattura, costruzioni, servizi) che sono in territorio ampiamente positivo sul trimestre precedente. Secondo le più recenti previsioni di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per i comparti più in difficoltà dellaarriverànel. Ma le risorse del Pnrr allocate, direttamente e indirettamente, per il settore non arrivano al 50% del totale, nonostante rappresenti il 75% del Pil. Questi alcuni degli elementi che spiccano all’interno del rapporto trimestrale dell’osservatorio deldirealizzato da Oxford Economics. Il rapporto conferma che l’economia italiana cresce vistosamente grazie principalmente al buon esito della campagna vaccinale in corso. Nel secondo trimestre 2021 la crescita ha riguardato tutti e tre i principali macrosettori (manifattura, costruzioni, servizi) che sono in territorio ampiamente positivo sul trimestre precedente. Secondo le più recenti previsioni di ...

Advertising

TV7Benevento : Covid, Manageritalia: 'Per terziario ripresa completa solo nel 2024'... - fisco24_info : Covid, Manageritalia: 'Per terziario ripresa completa solo nel 2024': Risorse Pnrr allocate non proporzionali a pes… - italiaserait : Covid, Manageritalia: “Per terziario ripresa completa solo nel 2024” - andreastoolbox : Ricerca su mille manager: dopo sblocco licenziamenti più assunzioni che tagli - Rai News - oilimerossi : RT @manageritalia: ??Osservatorio Terziario Manageritalia: verso la ripresa economica. Il rapporto trimestrale sarà presentato lunedì 11 ott… -