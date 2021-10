Covid Italia, il bollettino di oggi 11 ottobre 2021: i dati delle regioni (Di lunedì 11 ottobre 2021) il di oggi 11 ottobre 2021. Ieri erano stati 2.278 i contagi e 27 i morti con 2.748 positivi. I dati delle regioni Campania Sono 129 i casi positivi al Covid in Campania, nelle ultime 24 ore, su 5.564 ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021) il di11. Ieri erano stati 2.278 i contagi e 27 i morti con 2.748 positivi. ICampania Sono 129 i casi positivi alin Campania, nelle ultime 24 ore, su 5.564 ...

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, Crisanti contesta i numeri: '#Contagi troppo bassi, dovremmo averne di più'. - IlContiAndrea : Che brutta giornata per l’Italia. Estremisti fascisti in piazza che cancellano a colpi di slogan e violenza i morti… - forza_italia : La violenza non ferma il Covid. Il vaccino e il green pass sì! - PravatoSilvano : Muore a 13 anni di Covid dopo che a scuola avevano tolto l'obbligo delle mascherine: «Pensavamo fosse solo un raffr… - Donati7Nicola : RT @GiulioMarini2: @FmMosca @dottorbarbieri @EnricoLetta . Non vedo il post ma presumo sia di nuovo il tema dell’obbligo; agevolo. Per il… -