Covid Italia, Crisanti: “Numero contagi troppo basso, qualcosa non torna” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Oggi in Italia abbiamo 30-40 decessi al giorno per Covid e abbiamo un Numero ridicolo di contagi, evidentemente c’è una discrepanza ingiustificabile”. Lo afferma Andrea Crisanti, direttore Dipartimento di Microbiologia Molecolare Università di Padova, a 24 Mattino su Radio 24, secondo il quale “in tutti gli altri paesi d’Europa e del mondo c’è un rapporto di uno a mille rispetto ai numeri dei casi e dei decessi, quindi dovremmo avere anche noi un Numero molto più grande di contagi e non si capisce questa situazione”. Il microbiologo spiega che “in genere bisogna prendere il Numero di decessi, dividerlo per due e moltiplicarlo per 1000, quindi avendo tra i 30 e 40 decessi avremmo tra i 15mila e i 20 mila contagiati in ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Oggi inabbiamo 30-40 decessi al giorno pere abbiamo unridicolo di, evidentemente c’è una discrepanza ingiustificabile”. Lo afferma Andrea, direttore Dipartimento di Microbiologia Molecolare Università di Padova, a 24 Mattino su Radio 24, secondo il quale “in tutti gli altri paesi d’Europa e del mondo c’è un rapporto di uno a mille rispetto ai numeri dei casi e dei decessi, quindi dovremmo avere anche noi unmolto più grande die non si capisce questa situazione”. Il microbiologo spiega che “in genere bisogna prendere ildi decessi, dividerlo per due e moltiplicarlo per 1000, quindi avendo tra i 30 e 40 decessi avremmo tra i 15mila e i 20 milaati in ...

