Covid, in Nuova Zelanda vaccino obbligatorio per i docenti. Il premier: “Non possiamo lasciare nulla al caso” (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Nuova Zelanda si prepara a introdurre l’obbligo del vaccino anti Covid per gran parte del personale medico e degli insegnanti del Paese: lo ha annunciato il ministro responsabile della Risposta al Covid-19, Chris Hipkins. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lasi prepara a introdurre l’obbligo delantiper gran parte del personale medico e degli insegnanti del Paese: lo ha annunciato il ministro responsabile della Risposta al-19, Chris Hipkins. L'articolo .

Advertising

Open_gol : Un audio su Telegram dava istruzioni sulla manifestazione di sabato a Piazza del Popolo. Due ore prima dell’appunta… - FrancescoBonif1 : Nuova tegola sui banchi a rotelle di Conte e Arcuri: non rispettano le normative antincendio. Sono mesi che chiedia… - Ruffino_Lorenzo : Anche la Nuova Zelanda abbandona la strategia dello Zero Covid. - EclecticFirst : Li sbattiamo in prigione tipo per sempre, sì? - orizzontescuola : Covid, in Nuova Zelanda vaccino obbligatorio per i docenti. Il premier: “Non possiamo lasciare nulla al caso” -