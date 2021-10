Covid in Italia, il bollettino di lunedì 11 ottobre: 1.516 nuovi casi e 34 morti. Rialzo del tasso di positività all'1,3% (Di lunedì 11 ottobre 2021) in Italia, il bollettino di lunedì 11 ottobre del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.516 su 114.776 tamponi (ieri erano stati 2.278 su 270.044 tamponi). ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021) in, ildi11del Ministero della Salute: ipositivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.516 su 114.776 tamponi (ieri erano stati 2.278 su 270.044 tamponi). ...

Advertising

IlContiAndrea : Che brutta giornata per l’Italia. Estremisti fascisti in piazza che cancellano a colpi di slogan e violenza i morti… - forza_italia : La violenza non ferma il Covid. Il vaccino e il green pass sì! - Agenzia_Italia : Gimbe conta dai 4 ai 5 milioni di lavoratori non vaccinati - Sabrina24989702 : RT @Libero_official: Un'intera famiglia è finita in ospedale a #Cesena a causa del #Covid: non si erano vaccinati su consiglio dell'antenni… - _SiGonfiaLaRete : #COVID19 in #Italia: il bollettino di oggi -