Covid, in Campania 129 nuovi positivi e un morto. L’indice di contagio sale al 2,31%. Ricoveri in lieve aumento (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono 129 i casi positivi al Covid in Campania, nelle ultime 24 ore, su 5.564 test esaminati. Come dopo ogni fine settimana, quando il numero dei test diminuisce, aumenta il tasso di incidenza. Se ieri era pari all’1,53%, oggi è 2,31%. Un solo decesso e’ stato registrato. Negli ospedali lieve aumento di Ricoveri nelle terapie intensive che salgono a 14 (+2); stabile il dato per la degenza con 178 Ricoveri (-1). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono 129 i casialin, nelle ultime 24 ore, su 5.564 test esaminati. Come dopo ogni fine settimana, quando il numero dei test diminuisce, aumenta il tasso di incidenza. Se ieri era pari all’1,53%, oggi è 2,31%. Un solo decesso e’ stato registrato. Negli ospedalidinelle terapie intensive che salgono a 14 (+2); stabile il dato per la degenza con 178(-1). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

salernotoday : Covid-19, 129 nuovi contagi e 1 decesso: il bollettino - SkyTG24 : Covid Campania, il bollettino: 129 contagi su 5.564 tamponi - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus, poco più di 100 i positivi nelle ultime 24 ore in Campania - anteprima24 : ** #Covid, in Campania 129 positivi e un decesso nelle ultime 24 ore ** - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, poco più di 100 i positivi nelle ultime 24 ore in Campania -