Covid | il bollettino di oggi 11 ottobre

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Coronavirus Italia, ildi11: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 1.516 contagi, 34 morti, 2.184 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 114.776 i tamponi analizzati, il tasso di positività è in aumento e si assestaall’1,3% (+0,5%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese segnano un +10, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +37 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici, confessione ...

I dati del ministero della Salute. La situazione aggiornata in Italia e nel mondo I datiin Italia. Oggi si registrano 1.516 nuovi casi con 114.776 tamponi e 34 morti. Tasso di positività a 1,32%. Ieri 2.278 casi con 270.044 tamponi (tasso allo 0,8%) e 27 morti. Le Regioni In ... Sono 231 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 12.558 tamponi processati e l'indice di positività è sceso all'1,8% (ieri era al 2,4%). È quanto ...