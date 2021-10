Covid | il bollettino dell’11 ottobre | 1516 contagi | 34 morti | il tasso di positività sale all’1 | 3%

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Si inverte la tendenza negli ospedali con 10 ricoverati in più nelle terapie intensive e 37 nei reparti di medicina

Advertising

Agenzia_Ansa : Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa annuncia all'ANSA che, se i dati dell'epidemia continueranno a migliora… - NewSicilia : +++ #Bollettino #Covid #Italia +++ Ecco l'aggiornamento sulla situazione in Italia #Newsicilia - ilfaroonline : Covid a Fiumicino, sono 81 in tutto i positivi nel bollettino Asl dell’11 ottobre - TSTARANTO : Covid: Il bollettino nazionale dell'11 ottobre. 1516 casi su 114776 test - nuovaferrara : Nel bollettino anche 2 ricoveri e 23 nuovi positivi #covid #ferrara #decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

E' quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni è la Sicilia (+231), seguita da Emilia Romagna (+191), Lazio (+188), Toscana (+162), Veneto (+...Italia , ildi oggi 11 ottobre 2021. Sono 1.516 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.278. Sono ...Facebook Shares Ultimi rilevamenti sulla pandemia. Sono 1.516 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 11 ottobre, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della S ...Il bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione civile sui contagi da Covid-19, i decessi, i ricoveri e gli ingressi in terapia intensiva in Italia, confermano un trend epidemico i ...