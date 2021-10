Covid, Giani: 162 nuovi casi oggi 11 ottobre in Toscana. Tasso positivi raddoppia: 2,09% (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono 162 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana, oggi 11 ottobre 2021, su 7.745 esami effettuati di cui 5.075 tamponi molecolari e 2.670 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è salito al 2,09% (4,5% sulle prime diagnosi). Lo scrive sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono 162 idi coronavirus registrati in112021, su 7.745 esami effettuati di cui 5.075 tamponi molecolari e 2.670 test rapidi. Ildeiè salito al 2,09% (4,5% sulle prime diagnosi). Lo scrive sui social il presidente della Regione, EugenioL'articolo proviene da Firenze Post.

