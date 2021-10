Covid: fonti, 'sabato in corteo Milano possibile effetto galvanizzante scontri Roma' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott. - (Adnkronos) - "sabato sarà ancora tosta, non vorrei che l'effetto degli scontri fosse galvanizzante, si spera che una volta in vigore il provvedimento sull'obbligo del green pass la protesta si sgonfi". Lo afferma all'Adnkronos una fonte che spiega come quella dei cosiddetti 'no green pass' sia una piazza "disordinata, non eterogenea, che le forze dell'ordine cercano di contenere, consentendo uno sfogo 'controllato'. Ma se il clima sale come a Roma allora il dialogo con i manifestanti potrebbe non bastare più". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021), 11 ott. - (Adnkronos) - "sarà ancora tosta, non vorrei che l'deglifosse, si spera che una volta in vigore il provvedimento sull'obbligo del green pass la protesta si sgonfi". Lo afferma all'Adnkronos una fonte che spiega come quella dei cosiddetti 'no green pass' sia una piazza "disordinata, non eterogenea, che le forze dell'ordine cercano di contenere, consentendo uno sfogo 'controllato'. Ma se il clima sale come aallora il dialogo con i manifestanti potrebbe non bastare più".

