Covid, finisce il lockdown a Sydney: ristoranti e pub aperti | video (Di lunedì 11 ottobre 2021) Arriva finalmente il Freedom Day in Australia: gli abitanti del paese, dopo ben 4 mesi di restrizioni, ritornano ad assaporare un po' di normalità grazie alle riaperture dei locali. ristoranti, pub e bar australiani riaprono i battenti, pronti ad accogliere nuovamente i clienti. Il video mostra la zona del centro di Sydney gremita di persone intente a fare shopping e a pranzare finalmente seduti nei locali. Il Covid-19, tuttavia, non è stato ancora sconfitto nello Stato, che nelle ultime 24 ore ha registrato 496 casi di contagio e nonostante l'aria di leggerezza restano i timori di un possibile peggioramento della situazione. Guarda tutti i video Macedonia-incendioMacedonia del Nord, ospedale Covid in fiamme: almeno 14 vittime video Sarebbero almeno 14 le ... Leggi su panorama (Di lunedì 11 ottobre 2021) Arriva finalmente il Freedom Day in Australia: gli abitanti del paese, dopo ben 4 mesi di restrizioni, ritornano ad assaporare un po' di normalità grazie alle riaperture dei locali., pub e bar australiani riaprono i battenti, pronti ad accogliere nuovamente i clienti. Ilmostra la zona del centro digremita di persone intente a fare shopping e a pranzare finalmente seduti nei locali. Il-19, tuttavia, non è stato ancora sconfitto nello Stato, che nelle ultime 24 ore ha registrato 496 casi di contagio e nonostante l'aria di leggerezza restano i timori di un possibile peggioramento della situazione. Guarda tutti iMacedonia-incendioMacedonia del Nord, ospedalein fiamme: almeno 14 vittimeSarebbero almeno 14 le ...

Advertising

Corriere : Ferrara, malato di Covid si cura con Ippocrateorg e finisce in rianimazione: aperta inchiesta - salutegreen24 : Quando finirà la pandemia da coronavirus in Italia e nel mondo? C'è una luce in fondo al tunnel? Gli esperti si int… - StefanoBergo : @Adnkronos E certo altrimenti come fa a farsi intervistare se finisce questa miniera d oro del covid. - Adnkronos : I commenti degli studiosi all'intervista dell'immunologo Mantovani al 'Corriere della sera'. #Covid #vaccinoCovid - infoitsalute : Covid Italia e mondo, quando finisce la pandemia? Cosa dicono gli esperti -