Covid: esperto, ‘pochi estremismi politici in cortei Milano, vince chi urla di più’ (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Una piazza trasversale, ma non politica che risponde a chi grida di più”. A Milano il mondo dei ‘no green pass’ è fatto di opposti, di realtà organizzate agli antipodi, ma soprattutto di gente comune e per questo “imprevedibile e ancora più pericolosa”. A spiegarlo all’Adnkronos è un uomo che, da anni, monitora il fenomeno e lavora per evitare gli scontri. Il suo è un occhio analitico e profondo sui movimenti più estremisti presenti a destra o a sinistra della politica. “Milano non è come a Roma: qui i movimenti di Casapound e Lealtà Azione non si sono mai affacciati. Forza Nuova a Milano non esiste più: hanno fondato ‘Il movimento nazionale – la Rete dei patrioti’, completamente dissociato da Fiore e quindi a parte qualcuno che è venuto a buttare un occhio le prime volte a luglio e agosto – senza fare i cortei – ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Una piazza trasversale, ma non politica che risponde a chi grida di più”. Ail mondo dei ‘no green pass’ è fatto di opposti, di realtà organizzate agli antipodi, ma soprattutto di gente comune e per questo “imprevedibile e ancora più pericolosa”. A spiegarlo all’Adnkronos è un uomo che, da anni, monitora il fenomeno e lavora per evitare gli scontri. Il suo è un occhio analitico e profondo sui movimenti più estremisti presenti a destra o a sinistra della politica. “non è come a Roma: qui i movimenti di Casapound e Lealtà Azione non si sono mai affacciati. Forza Nuova anon esiste più: hanno fondato ‘Il movimento nazionale – la Rete dei patrioti’, completamente dissociato da Fiore e quindi a parte qualcuno che è venuto a buttare un occhio le prime volte a luglio e agosto – senza fare i– ...

Advertising

italiaserait : Covid: esperto, ‘pochi estremismi politici in cortei Milano, vince chi urla di più’ - fisco24_info : Covid: esperto, 'pochi estremismi politici in cortei Milano, vince chi urla di più': 'Una piazza trasversale, ma no… - TV7Benevento : Covid: esperto, 'pochi estremismi politici in cortei Milano, vince chi urla di più' (2)... - TV7Benevento : Covid: esperto, 'pochi estremismi politici in cortei Milano, vince chi urla di più'... - fulviocastella6 : @FraBaraghini Certo che se lo detto l'esperto informatico del Pentagono..Pero' in questo momento sono più preoccupa… -