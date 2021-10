Covid: esperto, 'pochi estremismi politici in cortei Milano, vince chi urla di più' (2) (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Adnkronos) - Il bilancio di sabato 9 ottobre è di un giovane arrestato per aver colpito alla schiena un poliziotto, in zona stazione Centrale, e di 57 denunciati, alcuni di area anarchica, "ma in piazza sabato c'era un movimento di opposti, nato dalla base, tante sono persone mai viste prima in altre manifestazioni. Uomini e donne, non più ragazzini, che vivono questi cortei come una festa e quasi non si rendono conto di commettere reati". I denunciati devono rispondere, a vario titolo, di interruzione di servizio pubblico, violenza privata, manifestazione non autorizzata, istigazione a disobbedire alle leggi. "Dietro lo slogan 'noi siamo il popolo e facciamo quello che vogliamo' il rischio, come sabato scorso, è quello che provano a bloccare una stazione o fomentare gli animi urlando 'andiamo contro la polizia' o ridendo davanti a un poliziotto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Adnkronos) - Il bilancio di sabato 9 ottobre è di un giovane arrestato per aver colpito alla schiena un poliziotto, in zona stazione Centrale, e di 57 denunciati, alcuni di area anarchica, "ma in piazza sabato c'era un movimento di opposti, nato dalla base, tante sono persone mai viste prima in altre manifestazioni. Uomini e donne, non più ragazzini, che vivono questicome una festa e quasi non si rendono conto di commettere reati". I denunciati devono rispondere, a vario titolo, di interruzione di servizio pubblico, violenza privata, manifestazione non autorizzata, istigazione a disobbedire alle leggi. "Dietro lo slogan 'noi siamo il popolo e facciamo quello che vogliamo' il rischio, come sabato scorso, è quello che provano a bloccare una stazione o fomentare gli animindo 'andiamo contro la polizia' o ridendo davanti a un poliziotto ...

