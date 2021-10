Covid, da oggi scattano le riaperture. Dai teatri alle discoteche: cosa cambia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dall’11 ottobre entrano in vigore le regole meno stringenti decise dal Consiglio dei ministri. Dalla capienza al 100% per cinema e locali di cultura, con l’abolizione di fatto del distanziamento di almeno un metro, alla ripartenza delle sale da ballo: cosa si può fare Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dall’11 ottobre entrano in vigore le regole meno stringenti decise dal Consiglio dei ministri. Dalla capienza al 100% per cinema e locali di cultura, con l’abolizione di fatto del distanziamento di almeno un metro, alla ripartenza delle sale da ballo:si può fare

