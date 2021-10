Covid, Crisanti gufa: “I contagi? Qualcosa non torna” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fine emergenza mai. Questa è l’unica certezza che esiste in questo paese. Perché? Bè, perché oggi siamo venuti a scoprire che nemmeno i numeri reali dei contagiati individuati tramite tampone sarebbero reali e affidabili, bensì di molto sottostimati. Tradotto: dobbiamo continuare a preoccuparci e a tenere alta la guardia contro il virus con tutto ciò che questo comporta a livello normativo, politico e sociale perché la situazione reale sarebbe molto peggiore di quanto appare. È questa la tesi sostenuta da Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia Molecolare Università di Padova, a 24 Mattino su Radio 24. “Oggi in Italia abbiamo 30-40 decessi al giorno per Covid – ha spiegato Crisanti – e abbiamo un numero ridicolo di contagi, evidentemente c’è una discrepanza ingiustificabile”. Ma ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fine emergenza mai. Questa è l’unica certezza che esiste in questo paese. Perché? Bè, perché oggi siamo venuti a scoprire che nemmeno i numeri reali deiati individuati tramite tampone sarebbero reali e affidabili, bensì di molto sottostimati. Tradotto: dobbiamo continuare a preoccuparci e a tenere alta la guardia contro il virus con tutto ciò che questo comporta a livello normativo, politico e sociale perché la situazione reale sarebbe molto peggiore di quanto appare. È questa la tesi sostenuta da Andrea, direttore del Dipartimento di Microbiologia Molecolare Università di Padova, a 24 Mattino su Radio 24. “Oggi in Italia abbiamo 30-40 decessi al giorno per– ha spiegato– e abbiamo un numero ridicolo di, evidentemente c’è una discrepanza ingiustificabile”. Ma ...

