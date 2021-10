Covid, Crisanti: "Contagi troppo bassi, i conti in Italia non tornano" (Di lunedì 11 ottobre 2021) I conti del Covid, in Italia , non tornano. Ne è convinto Andrea Crisanti, direttore Dipartimento di Microbiologia Molecolare Università di Padova. "Oggi nel nostro Paese abbiamo 30 - 40 decessi al ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Idel, in, non. Ne è convinto Andrea, direttore Dipartimento di Microbiologia Molecolare Università di Padova. "Oggi nel nostro Paese abbiamo 30 - 40 decessi al ...

Advertising

NicolaPorro : Quello che Crisanti ha detto sul Covid in questa intervista mi ha lasciato di stucco ?? - larampait : #Covid, #Crisanti: 'In #Italia anomalia su #contagi, troppo pochi 2mila al giorno' - LiveSicilia : Covid, Crisanti: “I numeri dei contagi non ronano, dovremmo averne di più” - ViPiu_it : #COVID , #crisanti : “green pass è anomalia, contagiati in realtà sono tra i 15 e i 20 mila al giorno” - dievve : #Covid19 #Cure #Malattie #AndreaCrisanti #Contagi Crisanti s’accorge delle malattie trascurate per il Covid… -