Covid-19 Italia, 11 ottobre: aumentano decessi (34), diminuiscono contagi (1.516), tasso all’1,32% (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Sicilia e' la prima regione per numero di contagi (231), seguita da Emilia-Romagna (191) e Lazio (188). La Regione Siciliana riporta che i decessi comunicati sono da attribuirsi 2 al 10 ottobre, 2 al 9 ottobre e 1 al 3 ottobre L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Sicilia e' la prima regione per numero di(231), seguita da Emilia-Romagna (191) e Lazio (188). La Regione Siciliana riporta che icomunicati sono da attribuirsi 2 al 10, 2 al 9e 1 al 3L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid: 1.516 positivi, 34 le vittime Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 84.106, con un calo di 702 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.701.832, i morti ...

Covid, 1.516 nuovi casi e 34 vittime 18.07 Covid, 1.516 nuovi casi e 34 vittime Sono 1.516 i nuovi positivi ai test Covid individuati in Italia, in calo rispetto ai 2.278 del giorno prima, a fronte però di 160mila tamponi processati in meno (114.776). Il tasso di positività sale dallo 0,8% all'1,3%. Sono invece 34 ...

Covid Italia, Crisanti: "Numero contagi troppo basso, qualcosa non torna" Adnkronos Covid: Draghi incontra vertici Coraggio Italia Roma, 11 ott. "Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato questo pomeriggio a Palazzo Chigi i vertici di Coraggio Italia Giovanni Toti, Luigi Brug ...

Covid Italia: sono 1.516 i nuovi contagi, 34 decessi. Tasso di positività sale all’1,3 per cento Il bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione civile sui contagi da Covid-19, i decessi, i ricoveri e gli ingressi in terapia intensiva in Italia, confermano un trend epidemico i ...

