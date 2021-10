Covid, 100% di capienza per i luoghi di cultura: nuovo decreto in vigore da oggi, lunedì 11 ottobre (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da oggi, lunedì 11 ottobre, entrano in vigore le nuove regole anti Covid, meno restrittive, che il Consiglio dei ministri ha varato dopo aver riconvocato le Regioni per fissare nuove capienze, più alte di quelle stabilite dal Comitato tecnico scientifico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da11, entrano inle nuove regole anti, meno restrittive, che il Consiglio dei ministri ha varato dopo aver riconvocato le Regioni per fissare nuove capienze, più alte di quelle stabilite dal Comitato tecnico scientifico. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid 100% Cambiamento climatico: il business che rispetta l'ambiente Il Covid - 19 ha sicuramente aiutato, riducendo drasticamente le emissioni di gas serra modificando ... SAP usa energia rinnovabile al 100% per alimentare tutti i data center dal 2014 e, con il green ...

La Cina si prepara a una nuova grande pandemia La scala di ciascun sito di isolamento deve essere superiore a 100 stanze. Secondo i dati pubblici, ... Secondo un esperto, i requisiti per i siti di quarantena COVID - 19 rivelano la reale situazione ...

Covid, tutta l'Italia in zona bianca: da lunedì capienze al 100% per cinema e teatri Rai News COVID: CAPIENZA MASSIMA PER CINEMA E TEATRI. L’AQUILA – Aumenta la capienza per cinema, teatri e stadi. E riaprono le discoteche. Entrano in vigore oggi le nuove misure anti covid decise dal Consiglio dei ministri, con regole meno stringenti di ...

Mantovani: «La pandemia? Vediamo la fine del tunnel, ma dobbiamo proteggere i Paesi più poveri» La riflessione dell’immunologo sugli strumenti che dovremo mettere in atto per voltare davvero pagina, dalla vaccinazione globale alle nuove terapie personalizzate ...

