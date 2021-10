Covid | 1 516 nuovi casi e 34 decessi nelle ultime 24 ore

(Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, oggi si registrano 1.516positivi, rispetto ai 2.278 di ieri. I tamponi processati sono 114.776 che portano il tasso di positività all’1,32%. Isono 34 rispetto ai 27 di ieri. Le persone guarite sono 2.184, mentre per gli attualmente positivi si registra un decremento di 702 unità per un totale di 84.106. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari sono 2.688 i degenti, mentre in terapia intensiva i pazienti sono 374 con 18ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 81.044 persone. La Sicilia è la prima regione per numero di contagi (231), seguita da Emilia-Romagna (191) e Lazio (188). La Regione Siciliana riporta che icomunicati sono da attribuirsi 2 al 10 ottobre, 2 al 9 ottobre e 1 al 3 ...

Advertising

luigiasero : Ultime Covid Italia: 34 decessi e 1.516 nuovi casi. In Sicilia 5 vittime - LaVocedellIsola : Ultime Covid Italia: 34 decessi e 1.516 nuovi casi. In Sicilia 5 vittime - Emanuele_G90 : RT @Agenzia_Italia: Nelle ultime 24 ore 1.516 nuovi casi Covid e 37 decessi. Positività sale all'1,3% - StefaniaFalone : Covid Italia, il bollettino di oggi 11 ottobre 2021: 1.516 nuovi casi e 34 morti - Agenzia_Italia : Nelle ultime 24 ore 1.516 nuovi casi Covid e 37 decessi. Positività sale all'1,3% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 516

18.07, 1.nuovi casi e 34 vittime Sono 1.i nuovi positivi ai testindividuati in Italia, in calo rispetto ai 2.278 del giorno prima, a fronte però di 160mila tamponi processati in meno (...AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi registrati lunedì 11 ottobre sono 1., contro i 2.278 di ieri ma soprattutto i 1.612 di lunedì scorso. Con pochi tamponi, come sempre nel post - weekend: 114.776, 156 mila in meno . Tanto che il tasso di positività sale da 0,8% a 1,3%...Ieri 2.278 casi con 270.044 tamponi (tasso allo 0,8%) e 27 morti. Oggi si registrano 1.516 nuovi casi con 114.776 tamponi e 34 morti. Le Regioni. In Sicilia oggi si registrano 231 nuovi casi e 5 morti ...In aumento i ricoveri, come spesso avviene il lunedì per le poche dimissioni del weekend: le terapie intensive sono 10 in più con 18 ingressi del giorno, e salgono a 374, mentre i ricoveri ordinari so ...