Covid | 1 516 nuovi casi con 114 776 tamponi e 34 morti

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, 1.516 nuovi casi e 34 decessi nelle ultime 24 ore - - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 1.516 contagi e 34 morti: bollettino 11 ottobre - - BetodiModena : RT @notiziae: #Covid, +1.516 nuovi casi in #Italia nelle ultime 24 ore. +34 #morti, +2.184 #guariti. #Tamponi: 114.776 Casi testati: 26.04… - ShootersykEku : Con gli stessi tamponi dei giorni scorsi,avremmo avuto oltre 4500 contagi,con l'80% vaccinati...#Draghi è convinto… - benjamn_boliche : RT @rtl1025: ?? Sono 1.516 i positivi ai test #Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del #ministerodellaSalute. Ieri erano s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 516

Italia , il bollettino di oggi 11 ottobre 2021. Sono 1.i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.278. Sono invece 34 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 27 di ...Sono 1.i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, con 114.776 tamponi effettuati. I decessi sono 34. Il tasso di positività si attesta quindi all'1,3%, in rialzo rispetto a domenica ...Sono 1.516 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.278. Sono invece 34 le vittime in un giorno, in aumento ris ...11 OTT - Sono 1.516 (rispetto ai 2.278 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio dell ...