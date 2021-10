Courtois | «La Nations League serve solo a portare soldi alla Uefa | dei giocatori se ne fregano»

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Thibaut, ieri protagonista di una parata sbalorditiva su Federico Chiesa, ha rilasciato dichiarazioni molto critiche nei confronti dellaal termine della finale per il terzo posto che il Belgio ha perduto 2-1 contro l’Italia di Mancini. «Lanon si preoccupa dei calciatori, l’unico loro interesse sono i». Parole del portiere del Real Madrid che aveva già mostrato tutto il suo scetticismo per la finalina che ormai non si gioca più nemmeno nelle grandi manifestazioni. «Si partecipaperché porta più. Vale anche per la Conference. Si arrabbiano perché alcune squadre vogliono creare la Superlega, ma nessuno si ...

Ieri allo Stadium lo stesso risultato che vale il terzo posto nellaLeague. E lo splendido ... nel primo tempo da segnalare il paratone con i piedi di, su diagonale velenoso di Chiesa, ...Certo, non potremo mettere in bacheca il trofeo dellaLeague, ma la trentesima vittoria (su ... procurato da un Chiesa scatenato sul suo campo, con il brivido (ma il pur bravo, che ...Ieri pomeriggio all'Allianz Stadium di Torino, l'Italia batte il Belgio per 2-1 e conquista il terzo posto in Nations League. Gli azzurri, dopo aver ...Domenico Berardi, attaccante dell'Italia, è intervenuto a Rai Sport dopo la vittoria contro il Belgio in Nations League: 'Ci tenevamo a far subito bene. Ci prepareremo nel migliore dei modi, lo sappia ...