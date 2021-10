Cortei "No Green pass", stretta del governo per impedire nuove violenze (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nessuna limitazione a chi vuole esprimere dissenso, ma le regole dovranno impedire che la situazione degeneri . E' la stretta sui Cortei decisa da Palazzo Chigi , dopo che la manifestazione 'No Green ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nessuna limitazione a chi vuole esprimere dissenso, ma le regole dovrannoche la situazione degeneri . E' lasuidecisa da Palazzo Chigi , dopo che la manifestazione 'No...

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Ottobre: Green pass: piazze piene e coccodrilli. Boomerang cortei in tutta I… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Boomerang cortei in tutta Italia, assalti fascisti a Roma. Venerdì scatta il decreto, industriali e… - Corriere : La linea di Draghi: stretta sui violenti ai cortei, verifiche e difesa dei luoghi a... - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Cortei 'No Green pass', stretta del governo per impedire nuove violenze #greenpass - etventadv : Cortei 'No Green pass', stretta del governo per impedire nuove violenze -