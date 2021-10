Corso per Valorizzare il territorio con il turismo sostenibile (Di lunedì 11 ottobre 2021) Parte a ottobre il Corso Ires Fvg di 240 ore per specializzarsi nell’utilizzo dei metodi e delle tecniche per individuare le potenzialità turistiche di un territorio, focalizzando la propria attenzione sulle caratteristiche delle diverse destinazioni (attraverso anche l’analisi della relativa sostenibilità economica, sociale ed ambientale), sulle esigenze e aspettative degli stakeholder oltre che sulla valorizzazione dell’identità locale anche utilizzando i principali strumenti di comunicazione. «Il perCorso è il risultato di un’ampia consultazione avviata con diversi territori del Fvg che hanno evidenziato un forte interesse verso le attività di promozione, in chiave sostenibile, del turismo culturale entro i propri ambiti con l’obiettivo ultimo di preparare persone in grado di far conoscere, ad ... Leggi su udine20 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Parte a ottobre ilIres Fvg di 240 ore per specializzarsi nell’utilizzo dei metodi e delle tecniche per individuare le potenzialità turistiche di un, focalizzando la propria attenzione sulle caratteristiche delle diverse destinazioni (attraverso anche l’analisi della relativa sostenibilità economica, sociale ed ambientale), sulle esigenze e aspettative degli stakeholder oltre che sulla valorizzazione dell’identità locale anche utilizzando i principali strumenti di comunicazione. «Il perè il risultato di un’ampia consultazione avviata con diversi territori del Fvg che hanno evidenziato un forte interesse verso le attività di promozione, in chiave, delculturale entro i propri ambiti con l’obiettivo ultimo di preparare persone in grado di far conoscere, ad ...

