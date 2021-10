Coronavirus Sicilia, bollettino 11 ottobre: 231 nuovi casi e 5 morti nell’isola (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il bollettino giornaliero diramato oggi, lunedì 11 ottobre 2021 dalla Protezione Civile in merito alla situazione covid-19 in Sicilia Leggi su mediagol (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ilgiornaliero diramato oggi, lunedì 112021 dalla Protezione Civile in merito alla situazione covid-19 in

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sicilia Covid, in Sicilia 231 nuovi casi: l'Isola torna al primo posto per contagi Sono 114.776 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in ... Leggi notizie correlate ? Covid, in Sicilia scende la curva del contagio: calano anche i ricoveri ?...

Coronavirus 11 ottobre. Sicilia 231 nuovi casi

Sono 231 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.558 tamponi processati. L'incidenza scende all'1,8% ieri era al 2,5%. L'isola torna al primo posto per contagi. Sono 114.776 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia.

Covid Sicilia, 250 casi su oltre 10mila tamponi Sky Tg24 Vaccini, all’hub di Sciacca prendono il volo le terze dosi: Con l’87,19 per cento della popolazione che ha completato il ciclo di vaccinazione e oltre il 90 che ha già fatto la prima dose Sciacca è tra i comuni ...

Covid 19, oggi 1.516 casi e 34 vittime. Tasso di positività all'1,32% Aumentano sia pure di poco (+10) i ricoverati in terapia intensiva. Nei reparti ospedalieri ordinari 37 persone in più rispetto a domenica. Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale sono 43 ...

