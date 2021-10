Coronavirus oggi. Sydney esce dal lockdown dopo 107 giorni e 70% popolazione vaccinata (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’Australia riapre temporaneamente all’ingresso di 2.000 medici e infermieri stranieri qualificati, per fronteggiare una crisi incombente di personale sanitario, specie negli ospedali in aree regionali. Gli abitanti di Sydney, invece, stanno festeggiando la fine del lockdown, imposto 107 giorni fa per contenere la diffusione virus. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’Australia riapre temporaneamente all’ingresso di 2.000 medici e infermieri stranieri qualificati, per fronteggiare una crisi incombente di personale sanitario, specie negli ospedali in aree regionali. Gli abitanti di, invece, stanno festeggiando la fine del, imposto 107fa per contenere la diffusione virus.

