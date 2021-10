Coronavirus oggi. Oms, via libera a vaccino insieme ad antinfluenzale (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’Australia riapre temporaneamente all’ingresso di 2.000 medici e infermieri stranieri qualificati, per fronteggiare una crisi incombente di personale sanitario, specie negli ospedali in aree regionali. Gli abitanti di Sydney, invece, stanno festeggiando la fine del lockdown, imposto 107 giorni fa per contenere la diffusione virus. L’Oms approva l’usco combinato di vaccino Covid+antinfluenzale Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’Australia riapre temporaneamente all’ingresso di 2.000 medici e infermieri stranieri qualificati, per fronteggiare una crisi incombente di personale sanitario, specie negli ospedali in aree regionali. Gli abitanti di Sydney, invece, stanno festeggiando la fine del lockdown, imposto 107 giorni fa per contenere la diffusione virus. L’Oms approva l’usco combinato diCovid+

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Covid, il bollettino dell'11 ottobre: 1516 contagi, 34 morti, il tasso di positività sale all'1,3% Nella solita flessione del lunedì scendono da 2.278 a 1.516 i contagi oggi in Italia ma con un tasso di positività che prende mezzo punto percentuale passando dallo 0,8 ...Speciale coronavirus Passano ...

Coronavirus oggi. Green pass: sequestrato sito web di Forza Nuova Il Sole 24 ORE Covid-19, un nuovo contagiato Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 74 tamponi rapidi e 14 tamponi molecolari Questo quanto riferito dal consueto report di Asl Roma 4 e Regione Lazio in tema di Covid. Sono stati riscontrati 3 ...

Coronavirus: a Oristano un nuovo contagio In Sardegna si registrano 23 casi confermati di positività al Covid-19, sulla base di 1.021 persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (+1 rispetto a ieri). I pazi ...

