Coronavirus, oggi nel Lazio 188 nuovi casi e 5 morti. D'Amato: 'Al via la terza dose per gli over 60' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Su 8730 tamponi molecolari e 3841 tamponi antigenici (per un totale di 12571 tamponi), nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 188 nuovi casi positivi (-33), -52 casi rispetto a lunedì scorso. "5 i decessi (+2), 361 i ricoverati (+21), 51 le terapie intensive (+1) e 193 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,4%. I casi a Roma città sono a quota 102. Per la campagna vaccinale, superato 9il 0% della popolazione adulta e oltre 83% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa. Per il terzo richiamo, oggi sono aperte le prenotazioni anche per gli over 60 che abbiano ricevuto la seconda ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Covid in Campania, oggi 129 positivi e un morto: l'indice di contagio risale al 2,32% Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da in Campania, complice anche l'ormai tradizionale flessione dei tamponi domenicale. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 129 positivi su 5.564 tamponi esaminati , 116 in meno di ieri con 10.350 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 2,32% dei test, quasi un ...

Coronavirus Toscana: 6 decessi e 162 nuovi casi In Toscana sono 284.620 i casi di positività al Coronavirus, 162 in più rispetto a ieri (157 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido ... Oggi sono stati eseguiti 5.075 tamponi molecolari e 2.

Coronavirus oggi. Moratti: «In Lombardia superato 90% adesioni campagna vaccinale» Il Sole 24 ORE Coronavirus Covid-19: Campus Biomedico, domani un webinar su pandemia e salute globale "Global Health: la sfida planetaria ai tempi della pandemia da Coronavirus" è il tema del webinar promosso domani sera (dalle 18 alle 20) dall'Università Campus Biomedico di Roma. L'evento – che si pu ...

Covid in Fvg: 30 nuovi contagi, nessun decesso UDINE. Trenta nuovi casi di positività al Covid-19, nessun decesso e terapie intensive sostanzialmente stabili in Friuli Venezia Giulia. Lo riporta il bollettino regionale di lunedì 11 ottobre, precis ...

