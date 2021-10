Coronavirus Italia, bollettino 11 ottobre: 1.516 nuovi casi, 34 le vittime (Di lunedì 11 ottobre 2021) I dati legati all'emergenza epidemiologica da Coronavirus in Italia, con il bollettino aggiornato a lunedì 11 ottobre 2021 Leggi su mediagol (Di lunedì 11 ottobre 2021) I dati legati all'emergenza epidemiologica dain, con ilaggiornato a lunedì 112021

Advertising

sole24ore : ?? Superati i 4.700.000 casi da inizio #pandemia in #Italia. Ancora in calo nell'ultima settimana: 19.554 (-11,3%).… - NascHome : RT @sole24ore: ??#Coronavirus oggi. Sospesa vice questore no green pass Schilirò ?? Le notizie sul Covid, dall'Italia e dal mondo, nel live… - Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: Per #Crisanti i numero dei contagi da #coronavirus in Italia non tornano: 'Dovrebbero essere tra i 15 e i 20 mila al gior… - cronaca_news : Coronavirus in Italia, bollettino 11 ottobre: 1.516 positivi, 34 le vittime. Tasso di positività all’1,32%… - sole24ore : #Coronavirus Italia: oggi altri 1.516 casi e 34 vittime, tasso di positività all’1,32% -