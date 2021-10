Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 ottobre: 1.516 nuovi casi e 34 morti (Di lunedì 11 ottobre 2021) I dati di lunedì 11 ottobre. Il tasso di positività sale all’1,3% (ieri 0,8%) con 114.776 tamponi. Zero nuovi contagi in Molise e Valle d’Aosta. Il trend della curva resta in discesa molto lenta. Ricoveri: +37. Terapie intensive: +10 Leggi su corriere (Di lunedì 11 ottobre 2021) I dati di lunedì 11. Il tasso di positività sale all’1,3% (ieri 0,8%) con 114.776 tamponi. Zerocontagi in Molise e Valle d’Aosta. Il trend della curva resta in discesa molto lenta. Ricoveri: +37. Terapie intensive: +10

