Coronavirus | il bollettino aggiornato ad oggi | lunedì 11 ottobre

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Come di consueto, il Ministero della Salute ha comunicato i dati delodierno: nuovi casi, vittime, guariti, vaccinati. Di seguito i dati Ilodierno del Ministero della Salute in merito all’andamento dell’epidemia diin Italia:, 112021, si registrano ben 1.516 nuovi contagiati. Per quanto riguarda il numero dei decessi giornalieri,sono 34 gli italiani che purtroppo non ce l’hanno fatta. Relativamente alla conta dei guariti dalin Italiail dato è pari a 2.184. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, si registrano +10 posti occupati nelle terapie intensive e +37 posti occupati nei ricoveri. Nella giornata odierna, al netto di ben 114.776 ...