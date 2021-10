Corona virus: Italia, 84106 attualmente positivi a test (-702 in un giorno) con 131335 decessi (34) e 4486391 guariti (2184). Totale di 4701832 casi (1516) Dati della protezione civile: effettuati 114776 tamponi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 84106 attualmente positivi a test (-702 in un giorno) con 131335 decessi (34) e 4486391 guariti (2184). Totale di 4701832 casi (1516) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 114776 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 11 ottobre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-702 in un) con(34) e).di) proviene da Noi Notizie..

