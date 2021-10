Cori razzisti a San Siro durante la finale di Nations League | denunciati due giovani

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ottobre 2021 - Due ragazzi spagnoli di 20 e 22 anni, originari di Saragozza e in Italia come studenti Erasmus, sono statidalla polizia perladi ...

Milano, 11 ottobre 2021 - Due ragazzi spagnoli di 20 e 22 anni, originari di Saragozza e in Italia come studenti Erasmus, sono stati denunciati dalla polizia perdurante la finale di Nations League tra Francia e Spagna , disputata domenica sera a San Siro. Nel corso del secondo tempo, i due, che studiano a Torino e che ieri erano a Milano per ...FIRENZE - Tiene ancora banco il caso deipiovuti contro Koulibaly dalle gradinate del Franchi occupate dai tifosi della Fiorentina . A riprendere il discorso è Lorenzo Venuti , difensore della Viola, che a RTV 38 ha descritto ...I due, di 20 e 22 anni, entrambi spagnoli, hanno iniziato a fare il verso della scimmia quando i calciatori di colore della squadra avversaria entravano in possesso di palla ...Francesco Tagliente, ex questore di Firenze, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Nazione riguardo il Daspo di 5 anni dato al tifoso della Fiorentina che ha tributato cori a sfondo razziale nei rig ...