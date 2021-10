(Di lunedì 11 ottobre 2021) Due giovanisono statiti, a Milano, per aver urlatoall’indirizzo dei giocatori di colore francesi durante la finale di Nations League tra Spagna e Francia che si è tenuta ieri sera allo stadio Meazza. I due, entrambi studenti e residenti a Torino per un Erasmus che stanno svolgendo nell’università del L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie Cori e buu razzisti a San Siro: denuncia e daspo a due tifosi spagnoli: Due giovani tifosi spagnoli sono s… - CalcioFinanza : Cori e buu razzisti a San Siro: denuncia e daspo a due tifosi spagnoli - MonsieurPaul6 : @Wazza_CN @cippiriddu Il razzismo è un’altra cosa ….lasciate stare i cori o gli insulti allo stadio…il razzista odi… - CalcioNapoli24 : - marco_perri : RT @gwaeldellafossa: I fischi a Donnarumma hanno scomodato Luca Bizzarri, Ezio Greggio e moltissimi capiscers dei social. Quanta moralità,… -

Ultime Notizie dalla rete : Cori buu

La Stampa

'Per me un teppista non è uno che fischia, ma uno che mi mette le mani addosso, che usa violenza - spiega - Irazzisti, icontro il Vesuvio o a evocare l'Heysel sono tutta un'altra cosa. Se ......protestato contro i '' razzisti piovuti dagli spalti dello stadio di Firenze. Discriminazione razziale che era stata anticipata ad inizio partita da quella territoriale, quando ci sono stati...Fischi a Donnarumma, giusto o sbagliato? Ha fatto molto discutere sui social l'accoglienza al portiere del Paris Saint-Germain che gli hanno riservato i suoi ex tifosi del Milan, dalla curva ...Era attesa nella giornata di oggi la sentenza del Giudice Sportivo per i cori razzisti verso Napoli e i giocatori azzurri: Koulibaly, Anguissa ...